Самовольно оставивший часть украинский военный прорвался в Венгрию, протаранив автомобилем два шлагбаума на границе.

Об этом сообщает украинский журналист Виталия Глаголы, публикуя соответствующие снимки в своём телеграм-канале.

По данным журналиста, побег совершил местный адвокат из Береговского района, в июне мобилизованный в ВСУ. Накануне мужчина самовольно покинул место прохождение службы.

Прорываясь через пункт пропуска, уклонист задел пограничника – служащий ГПСУ госпитализирован с травмами средней тяжести.

После побега мобилизованного юриста через границу Закарпатья на пунктах пропуска начали устанавливать бетонные заграждения.

По сведениям Глаголы, сегодня такие блоки в срочном порядке были размещены на КПП "Косино", "Дзвонковое" и других, входящих в зону ответственности Мукачевского погранотряда.

"Их выставили прямо на полосах движения и обмотали бело-красной лентой, чтобы никто не перепутал блок со въездом в ЕС. Внутри теперь всё выглядит как импровизированный блокпост военного времени, только это официальный пункт пересечения границы", – отмечает журналист.

