Вместо заграницы – в больницу. Семеро мужчин на BMW перевернулись при попытке прорваться в Молдову. Видео
Семеро граждан Украины на автомобиле BMW X5 намеревались прорваться в Молдову, но были госпитализированы в результате ДТП.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, публикуя кадры с места задержания нарушителей.
По информации ГПСУ, инцидент произошёл в Одесской области, когда пограничники попытались остановить автомобиль, направлявшийся в Молдову. Водитель BMW приказу не подчинился и попытался уйти от погони, но не справился с управлением и перевернулся.
В машине было семь мужчин (один из которых находился в багажнике), все они получили травмы различной тяжести.
Как утверждается, побег организовал администратор одного из украиснких телеграм-каналов за 25 тысяч долларов.
Ранее пограничники задержали мужчину, который хотел улететь в Молдову на параплане.
Также мы сообщали, что Пограничная служба Украины нашла почти миллион долларов в "Мерседесе".
Война в Украине идёт 1339-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 24 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ в Днепропетровской области близ Вербового и Степового. Под Волчанском в Харьковской области россияне расширяют килл-зону, где уничтожают всё, что движется. Между тем на добропольском направлении ВСУ освободили село Кучеров Яр.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.