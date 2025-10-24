Семеро граждан Украины на автомобиле BMW X5 намеревались прорваться в Молдову, но были госпитализированы в результате ДТП.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, публикуя кадры с места задержания нарушителей.

По информации ГПСУ, инцидент произошёл в Одесской области, когда пограничники попытались остановить автомобиль, направлявшийся в Молдову. Водитель BMW приказу не подчинился и попытался уйти от погони, но не справился с управлением и перевернулся.

В машине было семь мужчин (один из которых находился в багажнике), все они получили травмы различной тяжести.

Как утверждается, побег организовал администратор одного из украиснких телеграм-каналов за 25 тысяч долларов.

