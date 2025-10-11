Пограничная служба Украины обнаружила почти миллион долларов в остановленном сотрудниками "Мерседесе". Средства находились под капотом автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации, на пункте пропуска "Порубное" на румынской границе был задержан "Мерседес", при обыске которого были найдены 970 тысяч долларов.

Деньги были спрятаны в 38 пакетах под капотом авто, а именно в специально оборудованном отсеке.

При этом отмечается, что после конфискации валюты дело было передано в Бюро экономической безопасности в Черновецкой области.

Напомним, в ходе ремонта приганичного моста на Закарпатье сварщик вырезал "окно в Европу" и сбежал в Венгрию.

Ранее мы также писали, что священнослужитель из Закарпатья совершил попытку вывезти за границу мужчину. Для пересечения границы мужчина спрятался под рясами.

Война в Украине идет 1326-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями субботы, 11 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Россияне впервые за долгое время продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.