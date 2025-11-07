Голливудская оскароносная актриса, известная по фильму "Блондинка в законе" и сериалу "Утреннее шоу" Риз Уизерспун написала дебютный роман Gone Before Goodbye в жанре детективного триллера.

Соавтором книги выступил американский писатель, автор детективных романов Харлан Кобен.

Новая книга уже попала в списки бестселлеров, но внимание критиков привлекла не только фабула, но и то, как в книге изображается Россия.

По сюжету талантливый армейский хирург Мэгги МакКейб теряет свою медицинскую лицензию после трагедии. Оказавшись без возможности продолжать работу легально, она получает предложение от сверхбогатого клиента из России. И этот эпизод становится поворотным пунктом книги. МакКейб оказывается на Рублёвке в Подмосковье - "возможно, самом богатом жилом районе в мире", где, по словам авторов, роскошнее, чем в Версале.

"Дворец был вычурен, почти гротескен - из тех, что заставляют Версаль выглядеть как съёмную квартиру". Там хирург встречает российского олигарха Олега Рагоровича - персонажа, который уверен в том, что всё можно купить, включая человеческую жизнь и смерть. "Человек, который никогда не слышал слова "нет". Он нанимает МакКейб для операции по увеличению груди его любовницы Нади. "Она вошла в мир, где богатство стирает мораль - и столицей этого мира была Москва". "В России правила были опциональны. Деньги - обязательны".

Цитатами из своего романа Риз Уизерспун уже поделилась в своем книжном клубе в социальной сети Инстаграм. В последнем видео оскароносная актриса цитировала каким встречает хирурга Подмосковье.

И хотя автор не обсуждает политику напрямую, западные критики, анализируя книгу, отмечают, что голливудская блондинка описывает Россию с восхищением. Критик The Atlantic пишет: "В России Кобена и Уизерспун роскошь и опасность спят в одной постели".

За это книгу уже начали критиковать в Украине. При этом права на ее издание уже выкупило украинское издательство Vivat.

