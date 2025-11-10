Вышел первый трейлер фильма "Кремлевский волшебник", в котором роль Владимира Путина исполнил британский актер Джуд Лоу.

Видео опубликовала киностудия Gaumont.

Помимо Лоу, в фильме французского режиссёра Оливье Ассаяса играет Пол Дано. Он воплотил образ политтехнолога Вадима Баранова, прототипом которого стал Владислав Сурков.

Пол Дано в роли Вадима Баранова. Кадр из фильма "Кремлевский волшебник"

В трейлере также появился актёр Том Стерридж, который исполнил роль банкира и олигарха Уилли Кина. Его прототипом стал Борис Березовский.

Напомним, в августе фильм "Кремлевский волшебник" показали на Венецианском кинофестивале. В картине описываются события конца 1990-х и начала 2000-х. Зрителю напоминают о взрывах жилых домов 1999 года, катастрофе подлодки "Курск", акции Pussy Riot, а также мельком о противостоянии Путина с олигархами.

Сюжет "Кремлевского волшебника" представляет собой череду эпизодов российской истории последних десятилетий, преломлённых через призму судьбы главного героя - Вадима Баранова, "серого кардинала", оказавшегося рядом с Путиным в ключевые моменты его становления.

Подробно о сюжете фильма мы рассказывали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что фильм "Кремлевский волшебник" сняли по одноимённой книге писателя Джулиано да Эмполи. Она вышла в 2022 году и вошла в список лучших книг года по версии американского издания Bloomberg.