В Нью-Йорке появилась реклама стартапа Nucleus. Он предлагает родителям выбрать эмбрион на основе множества генетических характеристик - от внешних данных до потенциальных медицинских рисков.

Фото рекламных плакатов в метро и на улицах публикуют местные СМИ.

Как выяснилось, родители смогут выбрать любые параметры, даже цвет глаз.



После выбора эмбрион пересаживается в матку. Цена услуги - $29 999.

Nucleus проводит генетический анализ характеристик эмбриона с помощью сложных алгоритмов на основе генетического теста, чтобы, как заявляется, клиент "получил своего лучшего ребенка".

Из-за этого стартап подвергался критике с самого начала, как

создающий "дизайнерских детей" искуственным путем.

А реклама в нью-йоркском метро и на улицах вызвала всплеск популярности компании. По данным СМИ, её продажи выросли на 1700%.

Напомним, в прошлом году появился на свет первый ребёнок, зачатый с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела. Метод под названием Fertilo является разновидностью экстракорпорального оплодотворения.

За год до этого мы писали, что в США родились первые в мире дети, зачатые с помощью ЭКО, выполненного роботом.