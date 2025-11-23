В Нью-Йорке появилась реклама стартапа, позволяющего выбирать характеристики будущего ребёнка
В Нью-Йорке появилась реклама стартапа Nucleus. Он предлагает родителям выбрать эмбрион на основе множества генетических характеристик - от внешних данных до потенциальных медицинских рисков.
Фото рекламных плакатов в метро и на улицах публикуют местные СМИ.
Как выяснилось, родители смогут выбрать любые параметры, даже цвет глаз.
После выбора эмбрион пересаживается в матку. Цена услуги - $29 999.
Nucleus проводит генетический анализ характеристик эмбриона с помощью сложных алгоритмов на основе генетического теста, чтобы, как заявляется, клиент "получил своего лучшего ребенка".
Из-за этого стартап подвергался критике с самого начала, как
создающий "дизайнерских детей" искуственным путем.
А реклама в нью-йоркском метро и на улицах вызвала всплеск популярности компании. По данным СМИ, её продажи выросли на 1700%.
Напомним, в прошлом году появился на свет первый ребёнок, зачатый с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела. Метод под названием Fertilo является разновидностью экстракорпорального оплодотворения.
За год до этого мы писали, что в США родились первые в мире дети, зачатые с помощью ЭКО, выполненного роботом.