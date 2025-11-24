Администрация президента США Дональда Трампа досрочно ликвидировала Департамент государственный эффективности США (DOGE), руководителем которого был миллиардер Илон Маск. Это произошло за восемь месяцев до окончания срока полномочий ведомства.

Об этом сообщает Reuters.

"Его не существует", — заявил директор управления кадровой политики Скотт Купор, чье ведомство взяло на себя многие функции DOGE.

При этом в самом DOGE отметили, что сократили правительственные расходы на десятки миллиардов долларов, но независимые финансовые эксперты не смогли этого подтвердить, поскольку подразделение не предоставило подробную публичную отчетность.

Издание подчеркивает, что роспуск DOGE резко контрастирует с тем вниманием, которое администрация американского Трампа ранее уделяла его продвижению.

Напомним, Маск покинул Департамент государственный эффективности после публичной ссоры с Трампом в мае.

Затем бизнесмен и глава SpaceX объявил о создании новой собственной партии в противовес республиканцам и демократам. Однако в результате идея не увенчалась успехом.