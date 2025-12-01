С 1 января 2026 года в Украине будет запрещено использовать название "коньяк" для отечественных напитков, их придется перемаркировать на бренди. Нововведение связано с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Forbes.

В последние годы украинская винодельческая отрасль работала в условиях переходного периода, определенного статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об использовании географических указаний ЕС. В соответствии с договоренностями для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе для названий "шампанское" и "коньяк" был определен переходный период, который заканчивается с нового года. Поэтому с 1 января будет запрещено называть украинские коньяки этим словом. В ЕС коньяком называют только вид бренди, который производится в одноименном французском регионе Коньяк по установленной технологии.

По оценкам отраслевых экспертов, изменение названия и работа по информированию потребителей может снизить продажи напитка на 25–50%.

Прошлой осенью украинское село Надеждовка в Одесской области Верховная Рада хотела переименовать в Шампань, так как там находится винный завод "Шампань Украины", но Франция выступила против.

Еще до войны мы рассказывали, как Россия запретила иностранцам слово "шампанское" и почему Украина поступила наоборот.