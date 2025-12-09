В Чехии украинец задушил 22-летнюю соотечественницу.

Об этом сообщает издание Idnes со ссылкой на местную полицию.

Девушку объявили в розыск в конце ноября. Спустя 12 дней её тело нашли в одном из водоёмов. Дальнейшая экспертиза подтвердила насильственную смерть.

По подозрению в убийстве был задержан 33-летний украинец, который вскоре признался в содеянном. Погибшая приехала в Чехию после начала вторжения РФ 2022 года и была знакома с подозреваемым, который уже проживал там.

"Мотивом убийства были их взаимные разногласия, обвиняемый пообещал женщине вернуть ей деньги, полагающиеся ей с предыдущего места работы. Они также должны были служить авансом новой заработной платы. Таким образом подозреваемый заманил жертву на встречу", – сообщил криминалист.

