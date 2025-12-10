Известный американский актер Джонни Депп сыграет главную роль в первой в истории англоязычной экранизации романа киевлянина Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Проект анонсировали на кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии, передает ресурс The Hollywood Reporter.

Депп также выступит продюсером картины совместно со Стивеном Дойтерсом и Стивеном Малитом. Съемки "Мастера и Маргариты" должны стартовать в конце 2026 года.

Сюжет картины развернется в двух мирах: в Москве 1930-х, куда является Воланд со своей свитой, и в Иерусалиме времен Понтия Пилата. Третья сюжетная линия следует за затравленным писателем (Мастером) и его возлюбленной Маргаритой, готовой на все, чтобы спасти его от давления властей.

Согласно открытым данным, наиболее известными экранизациями "Мастера и Маргариты" являются одноименный телесериал Владимира Бортко (2005) и фильм Михаила Локшина (2024). Среди зарубежных экранизаций - фильм польского режиссера Анджея Вайды "Пилат и другие" (1972).

Также одна из известных экранизаций романа Булгакова принадлежит режиссеру Юрию Каре, который скончался в июле 2025 года. Завершённый ещё в 1994 году фильм был заморожен из-за юридических и финансовых споров между режиссёром, продюсерами и наследниками Булгакова. Лента более десяти лет пролежала на полке и была показана зрителям только в 2011 году. Сам Кара не раз называл эту ситуацию одной из главных драм своей жизни, несмотря на то что фильм, по его мнению, получился "ближе всего к духу оригинала".