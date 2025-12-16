На территории Словакии опрокинулся автобус, перевозивший граждан Украины.

Об инциденте сообщили в пресс-службе МИД, передаёт местное издание TV Noviny media.

По информации дипломатов, авария произошла из-за погодных условий. Транспортное средство съехало с асфальтового покрытия и перевернулось на бок.

В автобусе находились десять пассажиров и два водителя. Как сообщили словацкие правоохранители, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с лёгкими травмами. О стальные пассажиры в медицинской помощи не нуждались.

Ранее на трассе в Словении микроавтобус с украинцами попал в ДТП, где погибли несколько человек.

По информации правоохранителей, за рулём транспортного средства был укаинец, перевозивший семь соотечественников. Мужчина превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа грузовика, который, по предварительным данным, вёл водитель из РФ.

Так же мы сообщали, что 17 детей пострадали в результате аварии на дороге Венгрии.

Автобус по неустановленным причинам съехал в кювет и опрокинулся на бок возле железнодорожного насыпа. Всего в салоне находились 77 человек – взрослые и дети.