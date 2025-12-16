Автобус с украинцами попал в ДТП в Словакии
На территории Словакии опрокинулся автобус, перевозивший граждан Украины.
Об инциденте сообщили в пресс-службе МИД, передаёт местное издание TV Noviny media.
По информации дипломатов, авария произошла из-за погодных условий. Транспортное средство съехало с асфальтового покрытия и перевернулось на бок.
В автобусе находились десять пассажиров и два водителя. Как сообщили словацкие правоохранители, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с лёгкими травмами. О стальные пассажиры в медицинской помощи не нуждались.
Ранее на трассе в Словении микроавтобус с украинцами попал в ДТП, где погибли несколько человек.
По информации правоохранителей, за рулём транспортного средства был укаинец, перевозивший семь соотечественников. Мужчина превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа грузовика, который, по предварительным данным, вёл водитель из РФ.
Так же мы сообщали, что 17 детей пострадали в результате аварии на дороге Венгрии.
Автобус по неустановленным причинам съехал в кювет и опрокинулся на бок возле железнодорожного насыпа. Всего в салоне находились 77 человек – взрослые и дети.