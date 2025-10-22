В селе Красная Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, включая несовершеннолетнего.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 23-летний учитель изобразительного искусства одного из учебных заведений Надворнянского района сел за руль Hyundai Tucson пьяным, у него в крови прибор показал 1,38% промилле. На дороге мужчина не справился с управлением, выехал за пределы трассы и столкнулся с бетонной опорой.

В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир машины. Еще трое несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП (ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

