В США сорван один из крупнейших джекпотов в истории лотерей.

Об этом сообщает местное новостное издание ABC News.

Житель Арканзаса выиграл 1,817 миллиардов долларов в рождественском розыгрыше, угадав шесть цифр.

Победитель может либо получить 835 миллионов сразу, либо растянуть выплаты большей суммы на 30 лет.

Это второй по величине выигрыш в истории. Рекордным остаётся джекпот в $2,04 миллиарда, выигранный в ноябре 2022 года жителем Калифорнии.

Ранее жительница Вирджинии выиграла в лотерею $150 тысяч с помощью ChatGPT и отдала деньги на благотворительность.

Кэрри Эдвардс, никогда ранее не игравшая в онлайн-лотерею, обратилась к нейросети, чтобы искусственный интеллект помог ей выбрать числа для розыгрыша Powerball. Сначала бот отметил, что выигрыш зависит от удачи, но затем предложил комбинацию, которую она использовала.

