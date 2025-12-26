Популярное среди жителей и гостей столицы колесо обозрения на Подоле находится в аварийном состоянии. Подольская окружная прокуратура обратилась с ходатайством в суд, чтобы тот прекратил его работу.

Об этом сообщает пресс-служба киевского ведомства.

Во время осмотра аттракциона было установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые сгнили и разваливаются. Дерево имеет следы длительного воздействия влаги.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева начато досудебное расследование уголовного производства, которое проводится по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины - о возможном нарушении правил безопасности при эксплуатации колеса обозрения.

"Поэтому в рамках досудебного расследования, которое сейчас продолжается, Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте колеса обозрения с запретом его эксплуатации. Таким образом мы хотим предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом", - говорится в сообщении ведомства.

Прошлым летом мы писали, что в Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр. Человек, который на нем находился, упал в реку и погиб.

А два года назад в российском Оренбурге рухнула цепочная карусель "Вихрь". Тогда погиб один ребенок, получили травмы 20 человек, в том числе 12 детей.