В Покровске российские военнослужащие могли убить семерых гражданских, которые прятались в подвале.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на информацию из социальных сетей.

Согласно этой информации, в ночь на 21 декабря двое российских военных ворвались в подвал жилого дома, где скрывались мирные жители.

Они требовали алкоголь, но после ответа, что его нет, застрелили отца и сына, а затем расстреляли других людей в подвале.

"Украинцы скрывались в подвале жилого дома, куда ворвались двое солдат армии РФ. К кафирам вышли двое гражданских: отец и сын, у которых россияне требовали алкоголь. Когда им ответили, что алкоголя нет, оккупанты открыли огонь и убили отца и сына", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате выжил только один раненый, который претворился мертвым.

Ранее мы публиковали информацию о том, что в селе под Покровском люди в военной форме расстреляли семью и ограбили дом.

Также мы рассказывали, что в захваченной РФ части Херсонской области двое пьяных российских военных совершили массовое убийство.