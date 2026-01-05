На горнолыжном курорте в Буковеле наблюдается аншлаг. Приехавшие отдохнуть украинцы и иностранцы стоят в огромных очередях буквльно везде: у подъемника, парковок, на точках аренды снаряжения.

Об этом сообщают сами отдыхающие в социальных сетях.

По словам туристов, средний чек для двоих в заведении общепита Буковеля составляет около 2000 грн.

"Море людей в этом сезоне в Буковеле. Курорт полностью забит туристами, несмотря на высокие цены. Подъемники переполнены, а очереди тянутся на сотни метров", – говорится в подписи к публикуемым видео.

Цена дневного абонемента с правом доступа к подъемникам и горнолыжным трассам составляет примерно 2000 грн. Снаряжение и лыжный костюм обходятся в 1000 грн, за такси приходится выкладывать 1000 грн.

"Единственное, что дешево в Буковеле, – глинтвейн: 180 грн. По сравнению с ценами на всё остальное – шара", - пишет автор одного из видео.

При этом на курорте слышна английская, польская, румынская и венгерская речь.

Кадры с толпами туристов в Буковеле возмутили многих пользователей, которые напоминают, что на фронте не хватает людей, а также денег для закрытия важных потребностей военных.

О подобной ситуации высказался и украинский певец Женя Галич, который в настоящее время находится в Вооруженных силах Украины.

"Я не против отдыха, не против праздников, не против концертов, не против тусовки в Буковеле, но почему-то очень сильно режет глаза именно демонстрация всего этого в социальных сетях. Нах@я? Икра, просекко, бассейны?.. Все понимают стоимость такого отдыха. Как объяснить всё это людям, которые ценой своей жизни держат пидаров, чтобы вы отдыхали? Можно это делать тихо? Зачем провоцировать?" – написал он в Threads.

Напомним, прошлой зимой в Буковеле отказались давать лыжи напрокат компании отдыхающих мужчин, потому что у них паспорта с регистрацией в Донецкой и Луганской областях.

Ранее мы также писали, что в Карпатах намерены начать строительство новой дороги до популярного горнолыжного курорта за 6,6 млрд грн.