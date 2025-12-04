В Карпатах намерены начать строительство новой дороги до популярного горнолыжного курорта Буковель за 6,6 млрд грн.

Об этом пишут местные СМИ.

По предварительной информации, на разработку проектной документации уже объявлен тендер за 33 млн грн.

Дорога длиной 28,6 км будет построена от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница, где расположен курорт "Буковель". В качестве обоснования строительства дороги приводится сокращение пути в Буковель из Ивано-Франковска.

При этом отмечается, что недавно уже был заключен один контракт на 2,1 млрд грн на капитальный ремонт существующей дороги Ивано-Франковск – Надворная на 23-километровом участке до Быстрицы.

Ранее мы передавали, что фигуранты коррупционного дела экс-вице-премьера Алексея Чернышова строят элитные дома под Киевом. Речь идет о почти восьми гектарах территории, расположенных на берегу реки Козинка, которой владеет компания "Блум девелопмент", одним из совладельцев которой ранее был Чернышов.

Напомним, в августе суд запретил создавать Национальное военное мемориальное кладбище (НМВК) в окрестностях населенного пункта Мархалёвка Киевской области.