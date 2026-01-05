В Германии по запросу Офиса генерального прокурора задержали бывшего народного депутата Украины VIII созыва, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Офис генпрокурора не называет фамилию бывшего законодателя, но по данным СМИ, речь идет о 51-летнем Руслане Демчаке из "Блока Петра Порошенко", который был заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики.

По версии следствия, в 2017 году путем фиктивных операций с облигациями внутреннего государственного займа на фондовых биржах Демчак получил искусственную инвестиционную прибыль в более чем 20 миллионов гривен, которая впоследствии была легализована.

В августе 2023 года депутату было сообщено о подозрении. В октябре 2024 года по ходатайству прокуратуры ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В связи с пребыванием подозреваемого за пределами Украины его объявили в международный розыск. В октябре 2025 года суд разрешил начать специальное досудебное расследование в его отношении. Сейчас оно уже завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления.

Демчака ожидает экстрадиция. После завершения процедуры экстрадиции, которая в упрощенном порядке может длиться минимум три месяца, обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, незадолго до нового года ВАКС избрал меру пресечения близкому к Владимиру Зеленскому народному депутату от фракции "Слуги народа" Юрию Киселю, подозреваемому в проплаченных голосованиях.

А в начале декабря нардепу Анне Скороход вручили подозрение в торговле санкциями СНБО.