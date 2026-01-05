Первый транш кредита Европейского Союза на 90 миллиардов евро для Украины будет выплачен не позднее второго квартала 2026 года.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Мачей Берестецкий во время брифинга в Брюсселе.

По его словам, решение о кредите ожидается в ближайшие недели.

"Это потребует голосования квалифицированным большинством, а также необходимо согласие Европейского парламента. Предполагается, что это произойдет в течение ближайших недель", - сказал пресс-секретарь.

Речь идет о совместном долге ЕС, принятом для поддержки Украины вместо репарационного кредита за счет активов РФ.

Кредит предоставляется на беспроцентной основе и должен быть возвращен Украиной только после окончания войны и выплаты репараций со стороны РФ.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватит утвержденного Евросоюзом кредита в 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) на ближайшие два года.

Ранее мы также писали, что Евросоюз вопреки своим планам не смог решиться на использование российских активов для кредита Украине. Европе пришлось выделять деньги за счёт обеспечения собственного бюджета.