По ходатайству Подольской окружной прокуратуры Киева Подольский районный суд столицы наложил арест с запретом на аттракцион "Колесо обозрения", установленный на Контрактовой площади.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При осмотре аттракциона было установлено, что его металлические конструкции размещены на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и выглядят наполовину сгнившими. Из-за этого существует риск аварийной ситуации с тяжелыми последствиями, включая травмирование или гибель людей. Поэтому прокуроры и просили суд приостановить работу аттракциона.

В конце декабря мы писали, что Подольская окружная прокуратура обратилась с ходатайством в суд о прекращении работы популярного аттракциона.

В Украине не раз случались чрезвычайные происшествия на аттракционах из-за их плачевного технического состояния или неправильной эксплуатации. Так, еще до войны в Вознесенске Николаевской области во время празднования дня города несколько человек получили травмы на аттракционе.