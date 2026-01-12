Президент Молдовы Майя Санду поддержала объединение ее страны с Румынией, однако признала, что большинство молдаван против этого.

Об этом сообщает Digi24.

"Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за воссоединение с Румынией", - заявила Санду в интервью британским журналистам.

По ее мнению, Молдове будет сложно выжить одной.

"Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы, посмотрите, что происходит в мире. Такой стране как Республика Молдова становится все труднее выживать, существовать как демократическое государство, как суверенное государство. Но как президент Республики Молдова, я понимаю, что нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление в Евросоюз, и мы действуем в этом направлении. Это более реалистичная цель", - сказала Санду.

Напомним, еще несколько лет назад Санду признала, что жители Молдовы не поддерживают объединение с Румынией, поэтому надо евроинтегрироваться.

В свою очередь западная пресса писала, что Евросоюз может продвинуть Молдову дальше Украины в процессе вступления в ЕС, чтобы оказать поддержку Санду.