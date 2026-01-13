Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по Украине, где обсуждали удар ракетой “Орешник” по Львовской области.

Фрагменты трансляции опубликовали телеграм-каналы.

Представитель США заявила, что применение "Орешника" стало "опасной и не поддающейся объяснению эскалацией", и раскритиковала продолжение ударов по энергетике и другой инфраструктуре. Представитель Великобритании назвал запуск "безрассудным” и предупредил о риске дальнейшей эскалации из-за удара недалеко от границы с Польшей.

Российская сторона на заседании возложила ответственность за срыв переговоров на Киев и заявила, что продолжит действовать военными методами, пока Украина не согласится на ее условия.

По словам представителя РФ Василия Небензи, удар по Львовской области был "законным ответом на продолжающиеся атаки по территории России и объектам критической инфраструктуры".

Небензя заявил, что Россия "не заинтересована в эскалации, но оставляет за собой право применять любые имеющиеся средства, если угрозы безопасности страны будут продолжаться". Он также подчеркнул, что ответственность за расширение конфликта, по версии Москвы, "полностью лежит на киевском режиме и его западных покровителях".

Отдельно представитель РФ сказал, что поставки дальнобойного вооружения Украине "подталкивают конфликт к опасной черте" и предупредил, что Москва будет рассматривать такие шаги как "прямое вовлечение в боевые действия".

Ранее российское минобороны заявило, что при ударе "Орешником" были поражены объекты производства дронов, которые использовались в ходе атаки на резиденцию Путина, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.

Зачем Россия ударила по Украине "Орешником", мы анализировали в отдельном материале.