Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время встречи с политическими группами Евросовета в шутку заявила, что из-за ситуации в мире сейчас самый подходящий момент, чтобы начать пить.

Об этом написало издание Politico со ссылкой на двух человек, присутствовавших на частной беседе с Каллас в стенах Европарламента.

По словам источников, глава дипломатии Евросоюза при этом оговорилась, что сама она не самый большой любитель алкоголя.

"Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она обычно мало пьет, учитывая события в мире, возможно, сейчас самое время начать пить", - сказано в материале.

Встреча главы евродипломатии с депутатами Европарламента прошла примерно в то же время, когда главы МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт и Дании Ларс Лекке Расмуссен встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу судьбы острова. Politico добавило, что депутаты Европарламента в беседе с журналистами посетовали на невозможность назвать по-настоящему счастливым праздник Нового года из-за событий в мире.

Между тем ситуация вокруг Гренландии накаляется. Вчера сразу несколько европейских стран заявили об отправке туда своих вооруженных сил или планах сделать это в самое ближайшее время.

А Белый дом выпустил агитацию за присоединение Гренландии к США.