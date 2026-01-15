Во Львове рано утром российский беспилотник упал на детскую площадку близ памятника Степану Бандере, расположенному на площади Кропивницкого.

Кадры падения дрона опубликовали мэр Львова Андрей Садовый и местные телеграм-каналы.

В результате инцидента никто не пострадал, взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, а также выбило окна в домах рядом, в частности, в корпусе Львовской политехники и жилых домах. Из-за происшествия также временно перекрывали улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.

По данным Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ, Россия не пыталась атаковать памятник Бандере. Как сообщает пресс-служба командования, в 6:30 российскую "Герань" поразила ПВО на подлете ко Львову, и подбитый дрон упал в центральной части города близ памятника.

Между тем Садовый и местные СМИ уделяет много внимания дворнику Ольге, которая вместе с трактористом расчищала площадь от снега во время падения беспилотника. В присутствии телекамер мэр позвонил 59-летней женщине, пожурил ее за то, что во время тревоги она не прошла в укрытие, но затем похвалил за выдержку: на кадрах падения дрона видно, что женщина не бросила свою работу.

Напомним, в ночь на 9 января по Львовщине был нанесен удар "Орешником".

Садовый считает, что атака была демонстрацией силы со стороны России, в частности, из-за близости Львова к границе с ЕС.