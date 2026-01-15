Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал граждан страны работать больше.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу NTV.

По его словам, при нынешнем отношении к труду и моде на четырехдневную рабочую неделю сохранить экономическое благополучие уже не получится.

"В целом производительность нашей экономики недостаточно высокая… Если сказать еще яснее, при таком балансе между работой и личной жизнью, а также при четырехдневной рабочей неделе процветание нашей страны, которое у нас есть сегодня, в будущем не удастся сохранить. И поэтому мы должны больше работать", - заявил глава немецкого правительства.

Для наглядности Мерц привел пример Швейцарии. Там, по его словам, жители работают в среднем на 200 часов в год больше, чем в Германии. При этом никаких "генетических различий" между немцами и швейцарцами нет – разница лишь в подходе к труду и в уровне трудовых издержек. Последние в ФРГ, как признал канцлер, остаются слишком высокими.

"Стоимость рабочей силы в нашей стране слишком высока, мы должны снизить этот уровень", - сказал Мерц.

Ранее он констатировал неспособность немецкой экономики финансировать существующее социальное государство.

А в октябре Мерц анонсировал, что в ближайшие годы доходы немцев будут снижаться.