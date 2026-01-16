Комендантский час теперь не распространяется на тех, кто направляется в пункт несокрушимости.

Об этом сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

"Меняем правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до пунктов несокрушимости, в том числе и ночью", - говорится в публикации.

Ранее об этом же, но с некоторыми уточнениями, писала премьер-министр Юлия Свириденко. По её словам, ослабление комендантского часа допускается на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Свириденко заявила, что во время действия комендантского часа будет разрешено:

без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, обеспечивающих функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержания жизнедеятельности людей и бизнеса (такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь; к ним не относятся развлекательные заведения);

движение частного транспорта.

Кроме того, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры по смягчению комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе сложилась самая тяжёлая ситуация с электричеством впервые за четыре года полномасштабной войны.

Как переживает блэкаут Киев, мы анализировали в отдельном материале.