Командир отделения взвода ВСУ в Донецкой области хотел продать более 500 дронов со взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований на своей странице в Facebook.

По версии следствия, в ноябре военный обменял незаконно купленный переносной зенитно-ракетный комплекс на беспилотник, а в январе пытался продать еще два пулемета за 175 тыс. гривен, однако его задержали.

При обыске дома у него нашли еще 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним, более 80 кг взрывчатого вещества, почти 2,5 тыс. электродетонаторов и 74 тыс. долларов.

Военнослужащему сообщено о подозрении в ношении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение изъятых дронов, оружия и боеприпасов, в том числе на предмет возможного хищения из воинской части или списания как якобы потерянного военного имущества во время боевых действий.

Напомним, на этой неделе СБУ и Нацполиция разоблачили преступную группировку, пытавшуюся продать одну из крупнейших партий трофейного оружия за время с 2022 года.

Мы также публиковали видео, как в гараже киевлянина полиция нашла арсенал оружия: более 35 тысяч патронов к огнестрельному оружию, гранаты, РПГ с реактивными снарядами, боеприпасы к гранатометам и прочее. Следователи квалифицировали действия владельца арсенала по статье о незаконном обращении с оружием.