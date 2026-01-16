Почти все народные депутаты, с которыми суд запретил общаться главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, из "Слуги народа". Часть из них - входит в группу Дмитрия Разумкова, часть - в неформальную группу влиятельного представителя окружения президента Украины Владимира Зеленского Максима Павлюка.

Обе группы во многих случаях голосуют вопреки общей "линии партии" и потому потенциально с ними могла работать Тимошенко, чтобы создать свой "блокирующий пакет голосов" в Верховной Раде.

Таким образом косвенно подтверждается версия, о которой ранее писала "Страна", согласно которой удар по Тимошенко уголовным делом имел целью не допустить формирования вокруг нее отдельной межфракционной группы, работу по созданию которой лидер "Батькивщины" активно вела.

"Страна" приводит полный список 65 депутатов, с которыми суд запретил общаться Тимошенко:

1 Арсенюк Олег, Слуга Народа

2 Бабий Роман, СН

3 Богданец Андрей, СН

4 Божик Валерий, СН

5 Бунин Сергей, СН

6 Вагнер Виктория, СН

7 Васильев Игорь, СН

8 Галушко Николай, СН

9 Герасименко Игорь, СН

10 Воробей Александр, СН

11 Горенюк Александр, СН

12 Грищенко Татьяна, СН

13 Гузенко Максим, СН

14 Дануца Александр, СН

15 Диденко Юлия, СН

16 Дмитриева Александра, СН

17 Загуройко Алина, СН

18 Задорожный Андрей, СН

19 Заславский Юрий, СН

20 Кицак Богдан, СН

21 Клочко Андрей, СН

22 Коваль Ольга, СН

23 Казак Владимир, СН

24 Колюх Валерий, СН

25 Копытин Игорь, СН

26 Костюк Дмитрий, внефракционный

27 Кривошеев Игорь, СН

28 Кузнецов Алексей, СН

29 Кузьминых Сергей, СН

30 Ноя Елена, СН

31 Литвиненко Сергей, СН

32 Любота Дмитрий, СН

33 Мазурашу Георгий, СН

34 Мандий Сергий, СН

35 Марусяк Олег, СН

36 Марченко Людмила, СН

37 Мельник Сергий, СН

38 Микиша Дмитрий, внефракционный

39 Мокан Василий, СН

40 Мурдий Игорь, СН

41 Нагаевский Артем, СН

42 Никитина Мария, СН

43 Николаенко Андрей, Родина

44 Новиков Михаил, СН

45 Остапанко Анатолий, СН

46 Павлиш Павел, СН

47 Павлюк Максим, СН

48 Пасечный Александр, СН

49 Пашковский Максим, СН

50 Петруняк Евгений, СН

51 Припутень Дмитрий, СН

52 Разумков Дмитрий, внефракционный

53 Солодуха Ольга, СН

54 Соломчук Дмитрий, СН

55 Стернийчук Валерий, СН

56 Сушко Павел, СН

57 Торохтий Богдан, За Будущее

58 Швачко Антон, СН

59 Шол Маргарита, СН

60 Скворец Любовь, СН

61 Шуляк Елена, СН

62 Черноморов Артем, СН

63 Юнаков Иван, СН

64 Яковлева Нелли, СН

65 Якименко Павел, СН

Напомним, на заседании по избранию мер пресечения Тимошенко назвала имя депутата, который выступил "торпедой", записывая её разговоры для НАБУ, назвала власть Владимира Зеленского фашистской и предрекла крах Украины после 2031 года.