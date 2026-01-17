Китай в настоящее время отрабатывает сценарий операции против Тайваня в стиле похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает японское издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По их мнению, на это указывают маневры китайской армии по отработке "обезглавливания" противника.

Эти маневры во многом перекликаются с действиями армии США в Венесуэле, в ходе которых был захвачен Мадуро.

Кроме того, как пишет The New York Times, за последние две недели Китай дважды задействовал тысячи рыболовных судов для отработки блокады Тайваня.

Эти маневры проходили в последние две недели, а в одном из эпизодов около 1400 китайских судов прекратили свою обычную деятельность и выстроились в "плавучие барьеры" длинной в 200 миль. В другом эпизоде "барьер" растянулся на 290 миль с использованием 2000 судов.

Эти суда принадлежат "народной милиции", гражданские суда которой Китай может использовать в военных действиях. Они могут перегружать морские пути, создавать ложные цели для радаров и формировать "серую зону" между гражданской и военной деятельностью.

По данным аналитиков издания, Китай может быстро мобилизовать тысячи гражданских судов для контроля над акваториями.

Ранее в китайских социальных сетях пользователи писали, что КНР должна использовать методы президента США Дональда Трампа в отношении Тайваня.

При этом генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что перед нападением на Тайвань Китай попытается втянуть Россию в войну с НАТО.