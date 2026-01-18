Китайская Народная Республика сокращает продажу редкоземельных металлов другим странам.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg со ссылкой на данные объёма поставок материалов, используемых при высокотехнологичном производстве.

По мнению издания, это может быть связано с обострением отношений между Китаем и Японией. А также с общим ростом напряженности в мировой политике, связанной с действиями президента США Дональда Трампа.

"Согласно данным таможни, в декабре объём исходящих поставок материалов, используемых в электромобилях, системах вооружения и высокотехнологичном производстве, составил 6 745 тонн, что меньше, чем 6 958 тонн в ноябре", – пишет Bloomberg.

Напомним, Китай забирает из Японии всех панд, что свидетельствует о серьёзном ухудшении отношений между странами.

Ранее в Bild писали что Германия испытывает дефицит редкоземельных металлов из Китая, необходимых для производства оружия.

