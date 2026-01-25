Американский альпинист Алекс Хоннольд забрался по самому высокому небоскребу Тайваня Тайбэй 101 без какой-либо страховки.

Об этом сообщает Reuters.

Подъем транслировался в прямой эфир стримингового сервиса Netflix. Он длился 91 минуту.

"Больной", - сказал Хоннольд, достигнув вершины самого высокого здания Тайваня.

Восхождение Хоннольд начал в 9 утра, к 10 часам он уже преодолел 60 этажей, а еще через 43 минуты успешно поднялся на вершину небоскреба. Само здание достигает высоты в 508 метров, и до постройки башни Бурдж-Халифа в Дубае было самым высоким в мире. На его поверхности есть много ребристых поверхностей за которые цеплялся Хоннольд пока забирался наверх.

"Какой замечательный способ увидеть Тайбэй", - сказал альпинист журналистам после своего подъема, который перенесли на день из-за влажной погоды.

Подъём без страховочного снаряжения проходил при полной поддержке и разрешении Тайбэй 101 и городской власти. По словам Хоннольда, он когда-то думал о том, чтобы подняться на сооружение без разрешения.

В 2004 году этот небоскреб уже "покорил" другой альпинист, Ален Робер из Франции, но со страховкой и за четыре часа.

Алекс Хоннольд - 40-летний скалолаз-экстремал из США, известный своими рекордами по скоростным подъемам без использования страховки. В 2018 году вышел американский документальный фильм "Фри-соло", посвященный Хоннольду.

