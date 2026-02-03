На западе Ливии убит сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к семье, его адвоката и ливийские СМИ.

Обстоятельства гибели сына Каддафи агентству неизвестны.

По данным саудовского телеканала "Аль-Хадат", 53-летний Саиф аль-Ислам убит недалеко от города Зинтан на западе Ливии. Его, как утверждается, застрелили в собственном саду, куда проникли четверо преступников.

Каддафи-младший формировал политику Ливии и выступал посредником в важных и деликатных дипломатических миссиях, отмечает Reuters.

Напомним, в 2011 году, когда началось восстание против диктаторского правления Муаммара Каддафи, сын поддержал отца и также призвал к убийству мирных демонстрантов. 20 октября 2011 года во время битвы за город Сирт Муаммар Каддафи вместе с группой верных ему людей был схвачен повстанцами. В течение нескольких часов его пытали, а потом тело выставили на обозрение в торговом центре в Мисурате.

После гибели отца Саиф аль-Ислам возглавил силы сопротивления Переходному национальному совету Ливии - переходному органу власти, который создали противники Муаммара Каддафи.

Позже Саифа аль-Ислама захватили ливийские боевики. Его освободили в 2016 году по амнистии.

В 2021 году Саиф аль-Ислам Каддафи объявил о намерении баллотироваться на пост президента, но Национальная избирательная комиссия Ливии лишила его права участвовать в президентской гонке.