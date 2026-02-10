В России создадут единую государственную базу IMEI - уникальных номеров для идентификации мобильных телефонов. В стране станет обязательной привязка SIM-карты к конкретному устройству с уникальным IMEI на программном уровне. Незарегистрированные телефоны не смогут работать в РФ.

Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума.

Согласно законопроекту, при заключении договора об обслуживании мобильный оператор будет обязан вписывать в него IMEI-номер смартфона клиента. После этого данные о том, какая SIM-карта работает в устройстве клиента, отправятся в базу оператора. Каждый оператор связи должен собирать собственную базу, а затем передавать свои сведения в единый реестр.

Операторам запретят оказывать услуги связи, если идентификатора телефона нет в реестре или если база данных показывает, что SIM-карта уже закреплена за другим устройством.

Власти РФ заявляют, что целью является борьба с мошенниками и киберпреступниками: они не смогут использовать украденные номера или левые SIM-карты в случайных устройствах. Кроме того, нововведение призвано обеспечить контроль импорта гаджетов: использование серых смартфонов, ввезенных в обход официальных поставок, станет невозможным. Ну а в случае кражи смартфона его можно будет моментально заблокировать через единую базу IMEI.

В российском Минцифры заявляют, что новшество ещё поможет бороться с украинскими беспилотниками и ослабит режим блокировок интернета в России.

"В случае, если мы создадим эту базу и привяжем SIM-карты к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что SIM-карта не находится в БпЛА", - отмечал заместитель главы министерства Дмитрий Угнивенко.

Регистрацию IMEI могут ввести в 2027 году, а с 2028 года в сети будут работать только зарегистрированные устройства.

Противники нововведения говорят, что это ещё больше уменьшит анонимность граждан перед государством и может привести к увеличению серого рынка мобильных телефонов.

Минувшей весной сообщалось, что Верховная Рада может принять законопроект для борьбы с использованием Россией украинских SIM-карт в своих дронах.

Ранее сегодня российские власти приняли решение о начале замедления работы в стране мессенджера Телеграм.