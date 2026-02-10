Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит открытия моста между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган, пока Канада не предоставит Вашингтону половину прав собственности на объект.

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

"Мы начнем переговоры немедленно. При всем том, что мы им предоставили, мы, возможно, должны владеть как минимум половиной этого актива. Доходы, генерируемые за счет американского рынка, будут астрономическими", – заявил Трамп.

Президент США обвинил в сложившейся ситуации экс-президента США Барака Обаму, который "по глупости отказался от прав, так что канадцы могли обойти закон… и не использовать никаких американских продуктов, включая нашу сталь" для строительства моста.

Ранее Трамп предлагал Канаде стать американским штатом, а недавно опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США.

Также, по данным западной прессы, представители президента США тайно встречались с группой, выступающей за независимость провинции Альберты от Канады.

