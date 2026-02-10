Стали известны имена участников коррупционной схемы по поставкам некачественных продуктов питания для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организатором является начальник продовольственной службы 25-й ОДШБр Свиридов Константин Григорьевич.

В реализации схемы, по данным следствия, ему содействовали сразу несколько человек: делопроизводитель части Татьяна Заем, командир батальона логистики подполковник Сергей Козерацкий, заместитель командира 25-й ОДШБр полковник Григорий Мних, а также коммерческий директор Бусского консервного завода Михаил Мартыненко.

Напомним, в ГБР заявляли, что начальник продовольственной службы одной из воинских частей в Днепропетровской области завышал объемы поставок продуктов, а их качество не соответствовало установленным требованиям. В том числе боевые подразделения получали гнилые овощи и фрукты.

Ранее в СБУ сообщили, что хищение огромных сумм денег на продуктах для Вооруженных сил Украины началось с первых месяцев войны. В частности, экс-чиновник Министерства обороны растратил миллиард гривен бюджетных средств.

А военнослужащая-повар из 36-й бригады морской пехоты ВСУ рассказала о коррупции в своём подразделении, заявив, что "продукты выписывают на 200 солдат, а кормят 20".