Разоблачена масштабная коррупционная схема при закупке гнилых продуктов для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований на своей странице в Facebook.

По версии следствия, начальник продовольственной службы одной из воинских частей в Днепропетровской области завышал объемы поставок продуктов, а их качество не соответствовало установленным требованиям. В том числе боевые подразделения получали гнилые овощи и фрукты.

Военный действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика продуктов.

"Дельцы подписывали акты приёма-передачи на полный объём продукции, тогда как фактически в воинские части доставляли только её часть. Остаток продукции списывали через подконтрольных лиц", - заявили в ГБР.

Только за одну неделю сумма незаконных выплат могла превышать миллион гривен.

Подозреваемый военный купил два объекта недвижимости, несколько автомобилей премиум-класса, брендовую одежду и аксессуары. Также при обысках у него нашли долговые расписки на 120 тыс. долларов.

Начальника продовольственной службы задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество), ч. 2 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы в условиях военного положения).

Ранее военнослужащая-повар из 36-й бригады морской пехоты ВСУ рассказала о коррупции в своём подразделении, заявив, что "продукты выписывают на 200 солдат, а кормят 20".

А нидерландский доброволец, воевавший в Украине, жёстко раскритиковал порядки в ВСУ, рассказав о коррупции, колумбийских наёмниках и неонацистских практиках.