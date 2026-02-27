Правоохранители разоблачили схему завладения более 50 миллионами гривен во время ремонта Трипольской ТЭС в Киевской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Схему организовали сотрудники частных предприятий. Они привлекли родственников и близких, создав сеть подконтрольных компаний. Компании подавали согласованные предложения на публичные закупки по завышенным ценам. То есть конкуренция существовала только на бумаге, а в действительности за всеми компаниями стояла одна группа.

В результате договоры на работы заключались по завышенной стоимости. Цены на некоторые товары и услуги накручивали в несколько раз. А разницу между реальной ценой и указанной в документах клали наличными в карман.

Для отмывания полученных средств участники схемы заключали фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора, которые занимались обналичиванием.

Следователи задокументировали системную доставку наличных курьерами в офисы участников схемы. Предварительно установлено, что через сделку обналичено не менее 50 миллионов гривен.

Шестерым участникам схемы сообщено о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении еще трех в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 51 миллион гривен для каждого. Местонахождение еще одного человека устанавливается.

Отметим, что Трипольская ТЭС является структурным подразделением "Центрэнерго".

