Правительство Ливана ввело запрет на вооруженную деятельность шиитской группировки "Хезболла" на всей территории страны.

Об этом со ссылкой на слова ливанского премьер-министра Навафа Салама сообщает Al Jazeera.

"Мы заявляем о своем неприятии любых военных операций или операций по обеспечению безопасности, проводимых с территории Ливана вне рамок законных институтов", – сказал глава ливанского кабинета.

По словам премьера, от участников движения потребовали сдать оружие. Отныне сфера деятельности организации ограничена политикой.

Кроме того, власти Ливана распорядились, чтобы армия предприняла всё возможное для разоружения участников движения к северу от реки Литани.

Также Салам заявил о желании властей возобновить переговоры с Израилем.

Незадолго до этой новости ЦАХАЛ сообщил об ударе по высокопоставленному члену группировки "Хезболла" в Бейруте. Среди целей израильских военных также были склады оружия и инфраструктура в нескольких районах города. А израильский министр обороны Исраэль Кац назвал генерального секретаря движения Наима Касема мишенью для уничтожения.

"Хезболла" считается проиранской организацией. Она была создана в 1982 году во время гражданской войны в Ливане. Создание профинансировало иранское правительство, обучением членов занимался Корпус стражей исламской революции.

Напомним, за полмесяца до ударов по Ирану совместно с США Израиль вывел войска из Ливана в рамках соглашения о перемирии. Военные ЦАХАЛ остались только на пяти позициях.

Ранее мы разбирали возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.