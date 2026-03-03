Президент Украины Владимир Зеленский поменял свою позицию в отношении проведения выборов в стране и заявил, что они состоятся только после завершения войны, а не во время перемирия.

Такой вывод следует из публикации его интервью в итальянском издании Corriere della Sera.

"Настоящий вопрос заключается в том, когда мы сможем провести выборы. Однозначно они состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться - посмотрю, чего захотят украинцы", - заявил президент.

При этом меньше двух недель назад Зеленский говорил, что "если мы сможем добиться двухмесячного перемирия для проведения выборов, я сделаю всё возможное, чтобы поговорить с парламентом и склонить его к тому, что он сейчас не поддерживает".

Правда, после публикации этой цитаты из интервью разными изданиями источники в Офисе президента заявили украинским СМИ, что Corriere della Sera неправильно привело слова Зеленского касательно выборов.

На Банковой отметили, что во время перемирия выборы возможны, а Зеленский сказал следующее: "Настоящий вопрос таков: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться - посмотрю, чего захотят украинцы".

Что касается интервью, что кроме прочего Зеленский высказался в нем против обмена территориями с РФ.

"Мы застряли на плане из 20 пунктов и на вопросе территориального контроля. Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят, чтобы мы ушли. Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил для контроля над территориями, которые мы оставим: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас отняли. Зачем нам, собственно, обменивать свою территорию на что-то другое, что является частью нашей родины?" - заявил президент.

Он рассказал, что американцы также предложили создать демилитаризованные зоны и свободные экономические зоны по обе стороны фронта.

"Я сказал, что это должно применяться к обеим сторонам, но россияне ответили, что это должно быть только на нашей стороне. Это чистое безумие", - считает Зеленский.

Также он добавил, что война на Ближнем Востоке может создать дефицит ракет ПВО в Украине.

"У нас могут возникнуть трудности с приобретением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны, например, противотанковые ракеты "Патриот". Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств. Возможно, американцам оно понадобится, как и в прошлом году", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время войны с Ираном в июне 2025 года, когда Израиль подвергался атакам со стороны Тегерана, программы поставок ракет для Украины были замедлены.

"Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может повториться", - признался Зеленский.

Ранее президент говорил, что выборы не важны для украинцев.

"Страна" разбиралась, почему Зеленский не хочет проводить президентские выборы.