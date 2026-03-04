Американская компания Apple начала блокировать аккаунты телефонов россиян в экосистеме гаджетов своего производства.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех депутатов Государственной Думы РФ.

Одному из законодателей пришло уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, второй получил аналогичное сообщение от Apple спонтанно. Все источники издания говорили с журналистами на условиях анонимности. Единственным политиком, публично признавшим получение уведомления от Apple о блокировке аккаунта, стал "сенатор от Запорожской области" Дмитрий Рогозин, протв которого ввели санкции США. 11 февраля он написал в своем телеграм-канале, что письмо о блокировке пришло на его "старую заброшенную почту".

"Я продукцией Apple никогда не пользовался – не нравится. И всем всегда объяснял, что это чисто шпионское оборудование", – отметл тогда Рогозин, добавив, что сам ввел бы санкции "против ублюдков из Apple".

Между тем телефонами iPhone пользуются многие депутаты Думы, например, член фракции "Новых людей" Роза Чемерис и член "Единой России " Виталий Милонов. Первая утверждает, что у нее нет аккаунтов в Apple, а второй, владеющий оранжевым iPhone последней модели, назвал его плохим.

Как резюмирует газета, блокировка аккаунтов россиян в яблочной экосистеме, о которой сообщалось еще в середине февраля, добралась до тех, ради кого затевалась: депутатов, находящихся под санкциями США.

Ранее мы писали, что Apple удалила приложения независимых СМИ и VPN-сервисов из App Store в России. В компании заявили, что это было сделано из-за необходимости соблюдать российские законы и стремления продолжать предоставлять свои услуги на территории РФ.