Американская компания Apple начала массово блокировать аккаунты российских граждан. Как оказалось, блокировки касаются тех, чьи имена и другие личные данные полностью или частично совпадают с лицами, находящимися под санкциями США. От них требуют пройти повторную верификацию с помощью паспорта.

Об этом сообщают российские СМИ.

У столкнувшихся с проблемой пользователей гаджетов блокируются покупки в App Store, подписки в Apple Music и iCloud+, а также любые платежи, которые проводятся через аккаунт. Также гражданам РФ ограничивают доступ к Game Center и иногда даже удаляют профиль в сервисах.

Apple объяснила свои действия тем, что она обязана соблюдать действующие законодательные и нормативные акты.

Для устранения проблемы пострадавшим пользователям предлагается переходить на страницу account.apple.com, чтобы подтвердить личность и загрузить копию паспорта или иного удостоверения личности государственного образца с фотографией и видимой датой рождения.

Ранее мы писали, что американский технологический гигант удалил приложения независимых СМИ и VPN-сервисов из App Store в России. В компании заявили, что это было сделано из-за необходимости соблюдать российские законы и стремления продолжать предоставлять свои услуги на территории РФ.

Тем временем Украина пытается добиться от международных стриминговых платформ блокирования российских исполнителей для украинских пользователей.