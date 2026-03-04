Вооруженные силы США развернули операцию против организованной наркопреступности в Эквадоре. Она проводится совместно с войсками этой южноамериканской страны.

Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.

"Вместе мы принимаем решительные меры для противостояния наркотеррористам, которые долгое время сеяли террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария", - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что операция стала "сильным примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом". В Пентагоне назвали целью мероприятий прекращение деятельности преступных группировок в Западном полушарии.

Глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован выразил признательность эквадорским военным, проявившим "непоколебимую приверженность", "мужество и решимость" в ходе боевых действий против наркотеррористов на территории страны.

Министерство обороны Эквадора подтвердило старт нового этапа борьбы с наркотраффиком.

"Мы начинаем новый этап борьбы с наркотерроризмом и незаконной добычей полезных ископаемых!" - говорится в заявлении эквадорского ведомства в X.

Детали и масштаб операции пока не раскрываются.

По данным Международного комитета ООН по контролю за наркотиками, Эквадор стал одной из стран Южной Америки, наиболее пострадавших от расширения маршрутов оборота запрещенных веществ и связанного с ним насилия. В 2024 году в Эквадоре изъяли рекордное количества кокаина: более 290 тонн. По меньшей мере 277 тонн предназначались для международного оборота.

Напомним, в январе американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тогда же Дональд Трамп допустил военную операцию США против президента Колумбии и пригрозил Мексике и Кубе.