Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны позволять мобилизованным мужчинам составлять и заверять у нотариуса завещание на случай гибели перед отправкой в части.

Об этом заявил комик и волонтер Сергей Притула в интервью изданию LIGA.net.

"Сорокалетние мужчины обычно имеют семьи, детей. А у кого-то есть бизнес. Дать немного времени уладить дела, передать дела, прошу прощения, написать завещание, нотариально его заверить, чтобы в случае твоей гибели твоя жена не бегала по каким-то инстанциям, чтобы её там не футболили. Это признак уважения к человеку, которого государство просит идти его защищать", - заявил волонтер.

Также он ответил утвердительно на вопрос журналиста, возможна ли в принципе в Украине нормальная мобилизация.

"Да, но это дорого. Это рекрутинг, и это должны быть средства, несоразмерные тем, которые сейчас получают украинские военные. Может быть меньше (25 000 тысяч долларов - Ред.), но гарантированно, стабильно, с кратно большим соцпакетом в случае ранения или гибели защитника", - сказал Притула.

Ранее он сообщал, что имеет отсрочку от мобилизации как отец трех несовершеннолетних детей. Он свободно выезжает из Украину за границу. Но при этом призывал запретить выезд из Украины для молодых мужчин 18-22 лет.