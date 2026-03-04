Отдавать оружие Украине было "неразумным решением".

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина. Президент США Дональд Трамп указал, что это было неразумное решение", - сказала она.

Напомним, накануне на фоне войны в Иране Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что США растратили свое вооружение для Украины, и нелестно отозвался о Владимире Зеленском. Глава Белого дома назвал президента Украины Барнумом. Финеас Тейлор Барнум был известным американским шоуменом-циркачом IXX века. Сегодня его имя в США является символом показухи, мистификации и самопиара.

Позже в этот же день Трамп снова раскритиковал Байдена за бесплатную передачу оружия Украине. По словам главы Белого дома, Вашингтон "по-глупому" бесплатно отдал Киеву боеприпасы, которые можно было продать на Ближний Восток.