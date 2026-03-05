Доля украинских беженцев, который не планируют возвращаться домой, выросла до 36% с 9% в ноябре 2022 года.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

Согласно этим данным, процент тех, кто планирует вернуться, также стремительно сокращается: в первый год войны вернуться планировали 74%, тогда как сейчас – всего 43%.

Ещё около 20% не смогли определиться. Всего за пределами страны остаются около 5,6 млн украинцев, большинство из которых находятся в странах Европы.

Эксперты отмечают, что на настроения влияет затяжная война, экономическая неопределенность и опасения за безопасность. Многие беженцы сомневаются в перспективах быстрого восстановления экономики и стабильной политической ситуации в стране, поэтому после нескольких лет жизни в Евросоюзе предпочитают строить будущее там, где есть более предсказуемые условия и работа.

Напомним, после марта 2027 года Евросоюз свернёт программы поддержки украинских беженцев.

Тем временем в ФРГ ужесточили правила предоставления убежища, но упростили доступ к рынку труда для беженцев.

А в министерстве внутренних дел Германии украинским беженцам, которые хотят остаться, советуют уже сейчас самостоятельно менять свой статус и получать вид на жительство.