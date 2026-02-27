Бундестаг принял закон об ужесточении правил предоставления убежища в Германии, но упрощения доступа к рынку труда.

Об этом сообщает DW.

Документ поддержали депутаты от правящей коалиции - блока ХДС-ХСС и Социал-демократической партии Германии. Против выступили представители ультраправой "Альтернативы для Германии", а также партий "Союз-90/зеленые" и Левой партии.

Вводится обязательная проверка личности прибывающих, а также рассмотрение прошений об убежище на внешних границах ЕС для выходцев из стран с низким уровнем признания статуса беженца. Германию, расположенную в центре Европы, это затрагивает лишь применительно к международным аэропортам и морским портам. В случае отказа соискатели убежища могут быть депортированы непосредственно оттуда.

Кроме того, предусмотрено сокращение процедур для тех, кто уже подавал заявление о предоставлении убежища в другой стране ЕС. В некоторых случаях срок возвращения мигранта в ответственное государство может быть продлен, в частности если лицо временно скрывается от властей. Государства получат право создавать так называемые центры вторичной миграции с обязательным проживанием для тех, кто должен покинуть Германию, поскольку ответственность за них несет другая страна ЕС.

При этом закон либерализует доступ искателей убежища к трудоустройству. Лица, проживающие в приемных учреждениях, смогут приступать к работе в Германии уже через три месяца, а не через шесть как сейчас.

Напомним, в прошлом году западные СМИ сообщали, что Евросоюз хочет рассматривать заявления соискателей убежища и отклонять их прямо на своих границах.

А вчера мы писали, что в министерстве внутренних дел Германии украинским беженцам, которые хотят остаться, советуют уже сейчас самостоятельно менять свой статус и получать вид на жительство.