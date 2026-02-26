В министерстве внутренних дел Германии украинским беженцам, которые хотят остаться, советуют уже сейчас самостоятельно менять свой статус и получать вид на жительство.

Об этом сообщает DW.

Руководитель группы по Украине в Федеральном МВД Ганс-Ульрих Бенра сообщил на конференции в Берлине, что Германия пока не планирует вводить новый статус для украинцев.

По его словам, после марта 2027 года, когда, вероятно, закончится европейская программа приема украинцев, скорее всего, будет переходный период, но как долго он продлится и на каких условиях Бенра не уточнил.

Как отмечает издание, в Германии существуют различные разрешения на проживание, и Берлин призывает украинцев, желающих остаться в Германии, уже сейчас самостоятельно получать вид на жительство, не откладывая это в последний момент, когда будет наплыв заявлений.

В то же время, как отмечают журналисты, тем, кто работает в низкооплачиваемом секторе или вообще не работает, остаться в Германии после войны будет значительно сложнее. Остаться смогут, в частности, квалифицированные специалисты со знанием языка.

Напомним, власти Норвегии рассматривают ужесточение правил приема военнообязанных мужчин-беженцев из Украины.

Также мы сообщали, что Польша ужесточила некоторые условия пребывания в стране украинских беженцев.