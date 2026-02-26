Власти Норвегии рассматривают ужесточение правил приема военнообязанных мужчин-беженцев из Украины. Им хотят отменить статус коллективной защиты.

Об этом сообщает Министерство юстиции страны на своем официальном сайте.

Глава ведомства Астри Аас-Хансен отметила, что многие молодые украинские мужчины 18-22 лет поехали в Норвегию после открытия для них границ в прошлом году.

"С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, столкнулась с увеличением количества молодых украинских мужчин, приезжающих в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северной Европе", - заявила министр.

Поэтому, "чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", считает она. Правительство вскоре представит предложение о приеме украинских мужчин 18-60 лет только на общих основаниях, а не по программе временной коллективной защиты.

"За последние годы норвежские общины проделали огромную работу и расселили почти 100 тысяч перемещенных лиц из Украины. Многие муниципалитеты сообщают о перегрузке местных услуг и нехватке жилья", - заявила министр труда и интеграции Кьерсти Стенсенг.

Ужесточение правил будет касаться только новых заявителей и не затронет тех, кто уже получил временную коллективную защиту в Норвегии. Кроме того, ограничения не коснутся мужчин, которые официально освобождены от военной службы или по состоянию здоровья не могут ее проходить, а также лиц, эвакуированных в рамках программы медицинской эвакуации. Исключения предусмотрены и для мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей, прибывших вместе с ними или уже находящихся в Норвегии.

Правительство намерено утвердить изменения до Пасхи, после чего они оперативно вступят в силу.

