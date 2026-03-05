Президент США Дональд Трамп предлагает отменить голосование по почте на выборах США и запретить смену пола детьми без согласия родителей.

Соответствующая публикация появилась на странице главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

Предлагаемый им закон называется "Спасем Америку".

"Все избиратели должны предъявлять удостоверение личности избирателя (документ, подтверждающий личность). Все избиратели должны предъявлять доказательство гражданства для участия в голосовании. Никакого голосования по почте (за исключением случаев болезни, инвалидности, службы в армии или поездки). Мужчины не должны участвовать в женском спорте (видимо, Трамп имеет в виду трансгендеров - Ред.) Никаких операций по смене пола для детей без прямого письменного согласия родителей", – пишет президент США.

Напомним, Трамп и его сторонники считают, что Джо Байден победил на выборах из-за махинаций через голосование по почте. Демократы это отрицают.

Ранее сторонники президента США призывали объявить чрезвычайное положение перед выборами в Конгресс.

Напомним, Трамп считает, что ему объявят импичмент, если республиканцы не победят на ближайших выборах.