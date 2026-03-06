Министерство юстиции США опубликовало ранее отсутствовавшие документы по делу финансиста и педофила Джеффри Эпштейна, в которых женщина обвиняет главу Белого дома Дональда Трампа в попытке сексуального насилия, когда она была ребенком.

Об этом сообщают Reuters, The New York Times и другие ведущие СМИ.

В обнародованных документах ФБР кратко изложены допросы неназванной женщины, которая обвиняет действующего президента в сексуальных домогательствах к ней в 1980-е годы.

Женщина утверждает, что с Трампом ее познакомил Эпштейн в Нью-Йорке или Нью-Джерси в 1980-х годах, когда ей было от 13 до 15 лет. Тогда будущий президент склонял ее к оральному сексу.

Агенты ФБР четыре раза опрашивали эту женщину в 2019 году. Однако уголовное дело открыто не было, из чего следует, что показания женщины не были признаны достоверными. Контакты ФБР с ней также прекратились.

Белый дом не сразу прокомментировал появившуюся информацию. Издание Politico, первым сообщившее об этих разоблачениях, пишет, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливит назвала их "совершенно безосновательными обвинениями, не подкрепленными никакими достоверными доказательствами".

Напомним, Трамп в "файлах Эпштейна" упоминается более 38 тысяч раз, однако никакой личной переписки между ним и миллиардером в опубликованных материалах не содержится.

